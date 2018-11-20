Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cezaevlerinde 260 bin 144 kişi bulunmaktadır. Bunların 202 bin 434'ü hükümlü, 57 bin 710'u ise tutukludur" dedi.

Gül, " FETÖ ile mücadele aynı zamanda Türk yargısının bir bağımsızlık ve saygınlık mücadelesidir. Bu mücadeleyi yargının saygınlığını yükselterek, toplumun adalet inancını yine yücelterek sürdüreceğiz" diye konuştu.

Adalet Bakanı Gül, "Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması uygulamasına ilişkin çalışmamızı tamamladık. Düzenleme yapıldığında bu konu icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak, vatandaşlar bu işlemlerden dolayı harç ve teslim gideri ödemeyecek" dedi.

Gül "Darbe suçundan 289 dava açılmıştır. Bu davalardan 220'si karara çıkmış, 69 davada ise yargılamalar devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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