Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Hukuk alanında yeni düzenlemelerin alt yapısının tamamlandığını belirterek ,”Biz tüm çalışmalarımızı yaptık. Hakim ve savcılarla da oturduk. Ortalama süreleri belirledik. Bir davanın 200 günü yada 100 günü aşmaması için hedef koyduk. Bu dava 101’inci güne gelince hakkında teftiş başlayacak, notu düşecek, gerekirse hakim eğitime alınacak” dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen "Geleceğim Sosyal Bilimler" Zirvesi'ne katıldı. Zirvede öğrencilere hitap eden Gül, gençlerin sorularını da yanıtladı.

İHA'nın aktardığına göre; hukuk alanında yeni bir dönem başlayacağının altını çizen Bakan Gül,” Cumhurbaşkanımız bu hafta açıkladılar, bizim üzerinde yaklaşık 6- 7 aydır çalıştığımız ve adli yıl başladığında 3 Eylül’de uygulamaya girecek bir uygulamamamız var. Dava açılınca vatandaş bir dava açtı. Diyelim ki tazminat davası. Biz tüm çalışmalarımızı yaptık. Hakim ve savcılarla da oturduk. Ortalama süreleri belirledik. Türkiye’de süre kaç gün, 200 gün. Olması gereken kaç gün 200 gün. Biz bir davanın 200 günü yada 100 günü aşmaması için hedef koyduk. O süreyi aştı vatandaşımız. Yaklaşık 600 dava konusunu belirledik, bunları hakim ve savcılara bildirdik, herkes biliyor. Bu dava 101’inci güne gelince hakkında teftiş başlayacak, notu düşecek. Hakim gerekirse eğitime alınacak” dedi.

"1 OCAK'TAN SONRA AÇILAN DAVALARDA SÜRE BELLİ OLACAK"

1 Ocak’tan itibaren açılan davalar için süre kotası verileceğini söyleyen Gül,”Böyle bir çalışma başlattık. 1 Ocak’tan itibaren vatandaşımız davasını açtığında eline belgeyi vereceğiz. Dava açarken davayı açan kişinin elindeki belgede senin davan 1 Ocak’ta açtıysa, 30 Haziran’da tamamlanacak gibi bir hedef süre vereceğiz. Kendimizi onunla yarıştıracağız. Bunu yapmayı hedefliyoruz. Buna başlayacağız. Güzel bir sonuç alacağız. İbn Haldun’un bir sözü var ‘ Adaletsizlik medeniyetleri mahveder’ biz güzel ülkemizin mahvolmaması, daha da güzel gelişmesi için adaleti, ama gecikmeden adalet gecikmeden tesis etmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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