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Adalet Bakanı Gül'den 'yeni anayasa' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Milletimiz Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılına giderken daha özgürlükçü ve tamamen milletimizin iradesiyle yapılmış bir sivil anayasaya kavuşmayı hak etmektedir. Toplumun her kesiminin rengini, kokusunu, iradesini vererek oluşturduğu bir anayasayı hepimiz hedefliyoruz. 2023'te yeni yüzyıla yeni sivil anayasa ile gireceğimize olan inancımız tamdır" dedi.

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den 'yeni anayasa' açıklaması
"2023'te sivil anayasa inancımız tam"
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DHA

Bakan Gül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 'UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin açılışına katıldı. Programa Bakan Gül'ün yanı sıra TOBB UYUM Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB çalışanları katıldı. Bakan Gül, arabuluculuk alternatif çözüm yollarının çok çağdaş bir yöntem olduğunu vurgulayarak, "İşçi işveren arasındaki arabuluculuk gibi vatandaşla devlet arasında da arabuluculuk sistemini kuracağız. 'İdari sulh' dediğimiz tüm teknik hazırlıklarını da yaptık. Yargı mercileriyle de akademisyenlerle de çalışmasını yaptık. Vatandaş idarenin yapmış olduğu işlemden dolayı dava açacaksa tıpkı arabuluculukta olduğu gibi devletle masaya oturacak, anlaşamazsa dava açacak. Böyle bir sistemi de düşünüyoruz ya da devlet vatandaşına dava açmadan önce 'ey vatandaşım gel ben sana dava açmak istemiyorum, şu meseleyi bir daha konuşalım müzakere edelim' diye yetkili komisyonlar oluşturacağız. Orada anlaşılırsa devlet vatandaşı mahkemeye vermeyecek, vatandaş devleti mahkemeye vermeyecek bir sistemi idari sulh mekanizmasını da hayata geçireceğiz. Tüm bu çabalarımızın gayesinde, hukukun öngörülebilir olması, yargının hızlı, etkin, adil işlemesi, adalete erişimin kolaylaştırılması temel hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİNİN VAZGEÇİLMEZ ŞARTI HUKUKİ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİKTİR"

Bakan Gül, hukuk devleti niteliğinin, hukukun üstünlüğünün daha da geliştirilmesinin reform anlayışının temelinde yer aldığını belirterek, "Geleceğin Türkiye'sinde hukukun, adaletin, özgürlüklerin çıtasının hep daha yükseğe taşınması ve bütün yolların tam demokrasiye çıkması, hukukun üstünlüğüne güven veren adalete bağlanması esastır. Demokratik ortamın, bu şekilde erişilebilir adalet sisteminin de yine bu düzeye ulaşmasının ekonomik kalkınmayla sosyal gelişmeyle de doğrudan ilgili olduğunu biliyoruz. Üreten insanımıza iş ve istihdam oluşturan bir ekonominin vazgeçilmez şartı hukuki öngörülebilirliktir. Hukuk güvenliği oldukça ekonomik güvenlik daha da belirleyici olacaktır. Tüm bu çerçevedeki amaçlarımız ve yarın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak ekonomik reformların temel yaklaşımında bu anlayış, bu hedef yer almaktadır. Hukuk ve ekonomi birbirini tamamlayan iki önemli çalışma alanıdır" diye konuştu.

"2023'TE YENİ YÜZYILA YENİ SİVİL ANAYASA"

Bakan Gül, yeni ve sivil anayasa konusunun da gündemde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özünde milletin iradesi olan yeni bir anayasa yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır. Milletimiz Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılına giderken daha özgürlükçü ve tamamen milletimizin iradesiyle yapılmış bir sivil anayasaya kavuşmayı hak etmektedir. Sivil anayasa, yeni anayasa milletimizin yeni yüzyıla girerken hak ettiği bir sonuç olmaktadır. İnsan hak ve özgürlüklerinin, söylediğimiz tüm reformların güvencesi teminatı olacak, bunun çıtasını oluşturacak olan yeni anayasadır. Türk siyaseti de milletimiz de bu ödevi yerine getirecektir; inancımız budur. Toplumun her kesiminin rengini, kokusunu, iradesini vererek oluşturduğu bir anayasayı hepimiz hedefliyoruz. 2023'te yeni yüzyıla yeni sivil anayasa ile gireceğimize olan inancımız da tamdır. Türkiye'de herkesin 'işte bu benim anayasam' diyeceği 83 milyonun sahipleneceği bir anayasayı milletimiz hak etmektedir. Türk siyaseti de bu beklentiyi yerine getirecek güçtedir."

"YÜZDE 69'U ANLAŞMAYLA SONUÇLANDI"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise 2013'ten bu yana ihtiyari olarak uygulanmakta olan arabuluculuk sisteminin, iş uyuşmazlıklarında zorunlu olarak uygulamaya başladığını, daha sonra ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında da arabuluculuğun zorunlu hale geldiğini söyledi. Arabuluculuk sistemi kullanımının her geçen gün arttığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"7 yılda buraya gelen dosya sayısı yaklaşık 1,6 milyon oldu. İş dünyamız için önem taşıyan, çalışma hayatına ilişkin konulardaki başvuru sayısıysa 1 milyona yaklaştı. Bunların yüzde 69´u anlaşmayla sonuçlandı. Eskiden yıllar süren davalar, günler haftalar içinde bitti. Yani adalete erişim hızlandı. Arabuluculuğun iş dünyasında yaygınlaşması için büyük gayret sarf ediyoruz. Bu kapsamda, üyelerimize arabuluculuk alanında hizmet sunmak ve eğitimler vermek amacıyla 'TOBB UYUM'u kurduk. TOBB UYUM ile birlikte 29 odamız da, Arabuluculuk ve Tahkim Merkezleri ile üyelerimize hizmet veriyor. Gün geçtikçe daha çok odamızın da bu hizmeti vermeye başlayacağına inanıyorum. Arabuluculuk müessesinin kalitesinin korunması, arabuluculuk merkezlerinin kurumsallaşması açısından şuan hazırlığı devam eden Arabuluculuk yasa tasarının kanunlaşması bekliyoruz. Uluslararası yatırımcılar için arabuluculuk ve tahkim imkanları, ülkemizin yatırım cazibesini artıracak unsurlardır. Arabuluculuğun yurtdışında da geçerli olması için, şuan mecliste olan Singapur Sözleşmesi´nin yasalaşmasını bekliyoruz."

Konuşmaların ardından Bakan Gül, Hisarcıklıoğlu ve Çiçek TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi´nin açılış kurdelesini kesti.

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