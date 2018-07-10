Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde de yerini korumayı başaran Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklamalarda bulundu.

Gül, yeni dönem ve kabinenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bu dönemde hükümet olarak güven veren bir adalet tesis edeceğiz, temel yaklaşımımız bu. Hükümet krizleri geride kaldı. Millete hizmet etmede aksaklığı yol açanları sistem içinde bu hantallıktan uzaklaştıracak mekanizmalar olacak." diye konuştu.

Gül, bugün 27.Dönem Milletvekilliği görevinden istifa ederek, Adalet Bakanlığı görevi için yemin edecek.