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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana'da 70 milyonluk vurgun!
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Adana'da 70 milyon liralık vurgun: 14 tefeciye gözaltı kararı

Adana'da tefecilik yaparak yaklaşık 70 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi

Son dakika: Adana'da 70 milyonluk vurgun!
Adana'da 70 milyonluk vurgun!
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AA

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, tefecilik yaparak 52 kişiyi mağdur edip yaklaşık 70 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliyi gözaltına almak için şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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