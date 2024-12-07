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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Adana'da bir araçta 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Adana'da bir araçta 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Adana'nın Seyhan ilçesinde durdurulan bir araçtan 50 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 09:51 Güncelleme: 07.12.2024 - 09:51
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        Bir araçta 50 ruhsatsız tabanca çıktı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, durdurulan bir otomobilde 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat ticaretinin deşifresine yönelik çalışmalarını kent genelinde sürdürdü.

        Çalışmalar kapsamında Seyhan ilçesinde durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler, aracın arka tampon ve ön konsoluna gizlenmiş 50 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Polis, araçtaki M.Ş.A'yı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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