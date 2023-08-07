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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın

        Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın

        Adana'nın Seyhan ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 08:28
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        Geri dönüşüm tesisinde yangın
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan ve bitişikteki kozmetik fabrikasına da sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yandaki kozmetik fabrikasına da yayıldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

        Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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