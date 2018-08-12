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Son dakika: Adana'da korkunç olay! Bir aile yok oldu

Son dakika haberi... Adana'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu anne, baba ve iki çocuk hayatını kaybetti. Çok işlek bir yol olmadığı için kazayı bir süre kimse görmediği, daha sonra yoldan geçen vatandaşların otomobilin derenin içinde lastiklerini fark edip hemen polise haber verdikleri ortaya çıktı. Aileden geriye ise sosyal paylaşım sitesinde çektirdikleri fotoğraflar kaldı.

12.08.2018 - 12:55 | Güncelleme: İHA

Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin dereye devrilmesi sonucu anne, baba ve iki çocukları hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesinde dün meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 45 yaşındaki Ahmet Kelleci yanına eşi 30 yaşındaki Solmaz çocukları 7 yaşındaki Mehmet Efe ve 5 yaşındaki Ecrin Kelleci'yi yanına alarak dün otomobili ile Yumurtalık'a denize gitti.

Bir süre denize giren aile ikindin vakti Yumurtalıktan Karaisalı Kuyucu Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. Ancak Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'ne geldikleri sırada Kelleci, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince dereye uçtu. Otomobil dereye ters düşünce Kelleci ailesi otomobilden çıkamadı. Çok işlek bir yol olmadığı için kazayı bir süre kimse görmedi. Daha sonra yoldan geçen bazı vatandaşlar otomobilin derenin içinde lastiklerini fark edip hemen polise haber verdi.

Bir taraftan da vatandaşlar, otomobili güçlükle çevirince içindekileri gördü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde Ahmet Kelleci ve oğlu Mehmet Efe'nin olay yerinde öldüğünü belirledi. Anne ve kızı ise hastaneye kaldırıldı. Bu arada itfaiye ekipleri derede başka şahıslarında olma ihtimaline karşılık arama yaptı. Ancak kimse bulunamadı.

Bu sırada gece hastaneye kaldırılan anne ve kızı da hayatını kaybetti. Kazada yok olan bir aile otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzeri Karaisalı'nın Kuyucu Mahallesi'ne götürüldü.



Polis ise kazayla ilgili soruşturma başlattı. Aileden geriye ise sosyal paylaşım sitesinde çektirdikleri fotoğraflar kaldı.

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