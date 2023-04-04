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Adana merkezli 10 ilde suç örgütü soruşturmasında 136 gözaltı kararı

Adana merkezli 10 ilde düzenlenen suç örgütlerine yönelik operasyonda 136 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika: Adana merkezli 10 ilde suç örgütü soruşturmasında 136 gözaltı kararı
AA

Adana'da merkezli 10 ilde bir suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 136 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Adana merkezli olduğu belirtilen bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında ekipler şüphelilerin silah ve uyuşturucu ticareti ile yaralama gibi 71 suça karıştığını tespit etti.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla Adana, İstanbul, Antalya, İzmir, Kocaeli, Niğde, Mersin, Kayseri, Diyarbakır ve Kırklareli'nde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda bazı şüpheliler gözaltına alındı, adreslerde aramalar yapıldı.

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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