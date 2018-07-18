Son dakika gelen bilgiye göre, aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 32 şüpheli,suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocuğun cinsel istismarı,nitelikli cinsel saldırı, şantaj, malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarma, cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin savcılık işlemleri devam ediyor.

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 187 kişiden 3'ünün ifadeleri alındıktan sonra emniyetten serbest bırakılması, 92'sinin de sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmesinin ardından gözaltında bulunan 92 şüphelinin de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesindeki işlemleri tamamlandı.

Polis otobüsleriyle emniyetten çıkarılan ve sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen 92 kişinin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği belirtildi.

OPERASYON

AA'nın aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Oktar'ın da yer aldığı 187 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde gözaltında tutulan şüphelilerden 3'ü ifadeleri alındıktan sonra soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla emniyetten serbest bırakılmış, 92'si de sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

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