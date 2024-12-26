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        Haberler Gündem Son dakika: AFAD duyurdu: Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

        AFAD duyurdu: Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

        İlk olarak saat 21.44'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelirken hemen ardından 21.48'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 21:54 Güncelleme: 26.12.2024 - 22:16
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        AFAD duyurdu: Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
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        AFAD'ın verilerine göre; Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 21.44'de yerin 6.97 kilometre altında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        BİR DEPREM DAHA

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 21.48'de yerin 7 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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