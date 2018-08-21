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Son dakika... Afganistan'da canlı yayında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı!

Son dakika... Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, canlı yayında Kurban Bayramı mesajı verirken patlama sesleri duyuldu. Polis yetkilileri, füzelerin Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, NATO yerleşkesi ile ABD Büyükelçiliği yakınlarına düştüğünü, kimsenin yaralanmadığını duyurdu. Gani, "Roket saldırılarıyla Afgan halkını baskı altına alacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar" şeklinde açıklamada bulundu.

21.08.2018 - 10:38 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Taliban, bayram için yapılan bütün ateşkes çağrısına rağmen, bu sabah başkanlık binasına roket fırlattı. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, canlı yayında Kurban Bayramı mesajı verirken patlama sesleri duyuldu. Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na fırlatılan roketler ile Gani'nin konuşması yardı kesildi. Gani, "Roket saldırılarıyla Afgan halkını baskı altına alacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar" şeklinde açıklamada bulundu. 

Dün 170 kişiyi kaçıran ve 20’sini esir alan Taliban, Başkent Kabil’deki devlet başkanlığı binasına roketli saldırı düzenledi.

Polis yetkilileri, füzelerin Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, NATO yerleşkesi ile ABD Büyükelçiliği yakınlarına düştüğünü, kimsenin yaralanmadığını duyurdu. 

Taliban militanlarının saklandığını düşündükleri eve Afgan güvenlik güçleri tarafından helikopterler yardımıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Polis saldırganlardan 2'sini öldürürken, 1 saldırgan ise hala polisle çatışıyor. Çatışma devam ediyor.

 

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 15 dakika önce
    masum insanlara kiyan her kimse, babamin oglu olsa dahil; obur dunyada benden cekeceginiz var!!!! and olsun
  • Misafir 23 dakika önce
    simdi o roketi atanlar musluman mi?
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