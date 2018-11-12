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Son dakika... Afganistan'da FETÖ'ye ait okula baskın!

Son dakika... Afganistan güvenlik güçleri, ülkenin batısındaki Herat kentinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait bir liseye baskın düzenleyerek yönetimi devraldı.

12.11.2018 - 09:28 | Güncelleme: AA

FETÖ mensuplarının kışkırttığı öğrencilerin engellemeye çalışmasına rağmen, güvenlik güçleri mahkeme kararıyla okula operasyon düzenledi ve ardından okulun devir işlemleri başlatıldı.

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Afganistan ile Türkiye arasında yapılan anlaşma gereği bu okulların yönetiminin önce Afgan makamlarına daha sonra da Türkiye Maarif Vakfına devredilmesi için güvenlik güçlerinin okula operasyon düzenlediğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin mahkeme kararıyla okula girdiğini ifade eden Farhad, okul yönetiminin Türkiye Maarif Vakfına devri işlemlerinin başladığını belirtti.

Afgan makamlarının daveti üzerine okula gelen Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Mucip Uludağ, iki ülke arasında yapılan eğitim anlaşması çerçevesinde Afganistan'daki FETÖ okullarının yönetim ve sorumluluğunun vakfa devredildiğini, bu bağlamda ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde bulunan iki okul ve iki yurdu teslim aldıklarını söyledi.

Afgan makamlarının Herat'taki okulun Türkiye Maarif Vakfına teslim edilmesi için süreci başlattığını dile getiren Uludağ, ''Kimsenin bu konuda endişesi olmasın, daha kaliteli ve modern bir eğitim sistemiyle Afgan kardeşlerimizin hizmetinde olacağız'' dedi.

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