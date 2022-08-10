DHA

Afyonkarahisar'da Hava Meydan Komutanlığı´na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne acil iniş yaptı.





Fotoğraf: İHA

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valiliği, konuya Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığı´na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği´ne düşmüştür. Maddi hasar meydana gelen kazada, herhangi bir can kaybı olmamıştır."

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

VALİLİKTEN YENİ AÇIKLAMA

İHA'nın haberine göre Afyonkarahisar’da eğitim uçağının düştüğü ve iki pilotun yaralandığı olayla ilgili Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan ikinci açıklamada ise uçağın düşmediği, zorunlu iniş yaptığı belirtilirken, uçağın kuyruk kısmında parçalanma olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan ikinci açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı uçuş esnasında zorunlu iniş yapmıştır. Herhangi can kaybının olmadığı kazada, maddi hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın sağlık durumları iyi olup, ayakta tedavileri sürdürülmektedir.”

Öte yandan, uçağın kuyruk kısmında parçalanma olduğu öğrenilirken, savcılık ve jandarma tarafından başlatılan incelemenin tamamlandığı kaydedildi.