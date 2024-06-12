Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde korkutan yangın!
Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal bir otelde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki termal otelin çatısında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Ekiplerin müdahalesiyle oteldeki misafirler ve çalışanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenip hastaneye başvuran 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu söndürdü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ekiplerin oteldeki soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.