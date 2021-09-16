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Haberler Gündem SON DAKİKA! Ağabey kardeş tartışması kötü bitti: 1 ölü
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Ağabey kardeş tartışması kötü bitti: 1 ölü

Kayseri'de, Mehmet Sezer (41), tartıştığı kardeşi Coşkun Sezer tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

SON DAKİKA! Ağabey kardeş tartışması kötü bitti: 1 ölü
DHA

Aynı evde yaşayan Mehmet Sezer ile kardeşi Coşkun Sezer arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Coşkun Sezer, odadan aldığı tabancayla ağabeyi Mehmet Sezer´e ateş açtı. Ağabey Sezer, vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralanırken, kardeşi Coşkun Sezer ise kaçtı.

Silah sesini duyan ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Sezer, Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Sezer, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi kardeşin yakalanması için çalışma başlattı. Olayda yaşamını yitiren Mehmet Sezer ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Argıncık mezarlığında toprağa verildi.

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