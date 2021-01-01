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Son dakika haberler... Adana'da ağaç kovuğuna el bombası saklayan iki şüpheli yakalandı!

Adana'nın Kozan ilçesinde dere kenarındaki bir ağacın kovuğuna el bombası sakladığı belirlenen iki zanlı gözaltına alındı

Son dakika: Ağaç kovuğuna el bombası sakladılar! - Haberler
AA

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT),Hamam Mahallesi'nde ikamet eden E.Ç. ve H.Ç'nin el bombası temin ettiği bilgisine ulaştı.

AA'nın haberine göre ekipler, şüphelilerin el bombasını dere kenarında bir ağacın kovuğuna gizlediğini belirledi. Zanlıları, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alan jandarma, ikametlerde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 25 mermi ele geçirdi.

Ağaç kovuğundaki el bombasını da bulan ekipler, şüphelileri jandarma karakoluna götürdü. El bombası, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edildi.

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