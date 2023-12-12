Ağrı Doğubeyazıt'ta bir evde 48 kaçak göçmen yakalandı!
Ağrı Doğubeyazıt'ta Afganistan'dan yurda kaçak giriş yapan 48 yasa dışı göçmen polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki metruk bir binada, Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Doğubayazıt ilçesine metruk bir binada Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.