Ağustos enflasyonu açıklandı
Ağustos ayında aylık enflasyon yüzde 2.47, yıllık enflasyon ise yüzde 51.97 oldu. Eğitim, yıllık yüzde 120.81 ile fiyat artışının en yüksek olduğu ana grup oldu. Üniversiteler aylık yüzde 43.2'lik fiyat artışıyla ağustosun zam şampiyonu oldu
TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 2.47, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 51.97 yükseldi. 12 aylık ortalama tüketici enflasyonu ise yüzde 64.91 oldu.
Temmuzda aylık enflasyon yüzde 3.23, yıllık enflasyon ise yüzde 61.78 olarak açıklanmıştı.
EĞİTİMDE YÜZDE 121'LİK ARTIŞ
TÜİK verilerine göre ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 28.96 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 120.81 ile eğitim olarak hesaplandı.
GIDA FİYATLARINDA GERİLEME
Bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde 1.10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Aylık olarak artışın en yüksek kaydedildiği ana grup ise yıllıkta olduğu gibi yüzde 11.34 ile eğitim oldu.
ZAM ŞAMPİYONU ÜNİVERSİTELER
Ağustosta aylık olarak fiyatı en çok zamlanan temel grup ise yüzde 43.2 ile üniversite eğitimi oldu. Bunu yüzde 41.56 ile havayolu ile yolcu taşımacılığı ve yüzde 38.58 ile şans oyunları takip etti.