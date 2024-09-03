Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        502 Bad Gateway

        502 Bad Gateway

        nginx
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Ağustos enflasyonu açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Ağustos enflasyonu açıklandı

        Ağustos ayında aylık enflasyon yüzde 2.47, yıllık enflasyon ise yüzde 51.97 oldu. Eğitim, yıllık yüzde 120.81 ile fiyat artışının en yüksek olduğu ana grup oldu. Üniversiteler aylık yüzde 43.2'lik fiyat artışıyla ağustosun zam şampiyonu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 10:01 Güncelleme: 03.09.2024 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 2.47, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 51.97 yükseldi. 12 aylık ortalama tüketici enflasyonu ise yüzde 64.91 oldu.

        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı

        Temmuzda aylık enflasyon yüzde 3.23, yıllık enflasyon ise yüzde 61.78 olarak açıklanmıştı.

        EĞİTİMDE YÜZDE 121'LİK ARTIŞ

        TÜİK verilerine göre ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 28.96 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 120.81 ile eğitim olarak hesaplandı.

        REKLAM

        GIDA FİYATLARINDA GERİLEME

        Bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde 1.10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Aylık olarak artışın en yüksek kaydedildiği ana grup ise yıllıkta olduğu gibi yüzde 11.34 ile eğitim oldu.

        ZAM ŞAMPİYONU ÜNİVERSİTELER

        Ağustosta aylık olarak fiyatı en çok zamlanan temel grup ise yüzde 43.2 ile üniversite eğitimi oldu. Bunu yüzde 41.56 ile havayolu ile yolcu taşımacılığı ve yüzde 38.58 ile şans oyunları takip etti.

        En yüksek artış gösteren temel başlıklar Bir önceki aya göre değişim oranı
        Üniversite eğitim 43,20
        Havayolu ile yolcu taşımacılığı 41,56
        Şans oyunları 38,58
        Şehir gazı ve doğal gaz 27,64
        Demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı 17,90
        Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri 11,43
        Şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri 9,62
        Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı 7,61
        Gerçek kira 7,38
        Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler 5,62
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
        Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Volkswagen tarihinde ilk kez Almanya'da fabrika kapatabilir
        Volkswagen tarihinde ilk kez Almanya'da fabrika kapatabilir
        "İyi ki benimsin"
        "İyi ki benimsin"
        Eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu
        Eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu
        Türk edebiyatında ilkleri başaran ilk kadın yazar ve şairler
        Türk edebiyatında ilkleri başaran ilk kadın yazar ve şairler
        Kuşadası'nda kadın cinayeti! Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü
        Kuşadası'nda kadın cinayeti! Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü
        Zenginin borsası
        Zenginin borsası
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Nezle ve soğuk algınlığı ile mücadelede takviyeler ne kadar etkili?
        Nezle ve soğuk algınlığı ile mücadelede takviyeler ne kadar etkili?
        Hükümeti kurma çalışmaları 4 aydır sürüyor
        Hükümeti kurma çalışmaları 4 aydır sürüyor