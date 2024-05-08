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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Anayasanın her şeyini tartışalım

        Ahmet Davutoğlu: Anayasanın her şeyini tartışalım

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yeni anayasa konusunda, "Mesele yoksulluğu örtmek, emeklilerin feryadını örtmek ve Türkiye'yi meşgul etmekse bu oyuna gelmeyiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:12 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:12
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        Davutoğlu: Anayasanın her şeyini tartışalım
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Makyaj yapmayalım anayasaya. Getirin anayasanın her şeyini tartışalım açık yüreklilikle." dedi.

        Davutoğlu, Saadet Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin ardından 1 Nisan sabahında herkesin kendi muhasebesini yaptığını belirterek, en büyük mesajın iktidara olduğu için en büyük muhasebeyi de iktidarın yapmasının beklendiğini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasında "siyasi yumuşama dönemi başladı" dediğini dile getiren Davutoğlu, "Siyasi yumuşamadan ne kastediliyor bunu konuşmak lazım. Gerçekten iktidarın yaklaşık 8 yıldır acımasızca sürdürdüğü kutuplaştırma, düşmanlaştırma hatta kafirleştirme söylemleri terk mi ediliyor?" diye sordu.

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        Gerçek bir siyasi yumuşama isteniyorsa, sivil ve kapsamlı bir anayasanın tartışmaya açılması gerektiğini dile getiren Davutoğlu, şöyle konuştu:

        "'Anayasa'nın ilk dört maddesi değişmez, beşinci değişmeyen madde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir' demesinler. Çünkü o bir maddeden ibaret değil. Onlarca madde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili. Sen onu dediğin anda anayasa tartışmasının esası, özü kalmıyor. Makyaj yapmayalım anayasaya. Bir kez de gerçekten kamuoyu algısına dayalı bir iş değil de, makyaj değil de özle çalışalım. Getirin anayasanın her şeyini tartışalım açık yüreklilikle. Gündem değiştirmek için ve gündemi oyalamak için bir anayasa değişikliği getirirseniz önce sorarız biz 'elinizdeki anayasaya uyuyor musunuz? Anayasa Mahkemesi ve Anayasa'nın verdiği yetkiye uyuyor musunuz?' Mesele yoksulluğu örtmek, emeklilerin feryadını örtmek ve Türkiye'yi meşgul etmekse bu oyuna gelmeyiz."

        Dünyanın her yerindeki yüksek mahkemelerin sahip olduğu itibarın Anayasa Mahkemesine de kazandırılması gerektiğini belirten Davutoğlu, gerçekten yumuşama isteniyorsa Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararının da uygulanmasını gerektiğini söyledi.

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        Davutoğlu, adalete saygı ve yargıya güvenin kazandırılması gerektiğini dile getirerek, "Mazlumlarla, maktullerle yumuşayın, katillerle değil. Örnek mi? Sinan Ateş." dedi. Sinan Ateş'in eşiyle de konuştuğunu ve desteklerini dile getirdiğini aktaran Davutoğlu, Sinan Ateş iddianamesinde eşinin ifadelerine yer verilmemesine tepki gösterdi.

        Davutoğlu, 20 bin öğretmen ataması yapılacağının açıklandığını anımsatarak, 68 bin öğretmene ihtiyaç bulunduğu söylenmesine rağmen böyle bir kontenjan açıklanmasının yetersiz olduğunu iddia etti. Davutoğlu, söz verildiği halde mülakatların kaldırılmadığına dair eleştiride bulundu.

        Her şeye rağmen "Siyasette yumuşama dönemi başladı" ifadesini ciddiye aldığını belirten Davutoğlu, "Ümit ederiz ki onlar da ciddiye alırlar ve gerçek bir siyasette yumuşama dönemi, Türkiye'de her şeyin rahat tartışıldığı bir dönemin de habercisi olur." dedi.

        Gelecek Partisinin, geçen günlerde Haymana'da gerçekleştirdiği toplantıdan sonra "yalan yanlış şeyler söylendiğini" ifade eden Davutoğlu, toplantıya ilişkin ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını dile getirdi.

        Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da 7 Ekim'den bu yana Filistin'deki masumlarla beraber insanlığın da bombalar altında kaldığını belirterek, "Hamas bizim için 7 Ekim'de başlayan bir direniş hareketi değil, 75 yıldır o topraklardaki haklı mücadelenin bugünkü bayraktarlarından bir tanesidir. Hamas biziz, biz Hamasız ve her zaman Hamas'ın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Türkiye'nin hem bulunduğu coğrafyada hem de dünyada barışı tesis edebilmesi için güçlü olması gerektiğini belirten Kaya, şunları söyledi:

        "Onun için 3 temel şiarımız var; Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya... Çünkü biz şuna inanıyoruz; Yeniden büyük bir Türkiye'nin yolu yaşanabilir bir Türkiye'den geçiyor. Gençlerimizin mülakatla haklarının çalındığı bir Türkiye'den güçlü bir Türkiye olmaz. 10 bin lira emekli maaşına mahkum edilmiş milyonlarca insanımızın olduğu bir Türkiye'de elbette güçlü bir Türkiye çıkmaz. Soluğu Batı ülkelerinde almayı kendi diplomatik başarısı için şart gören bir iktidardan da elbette güçlü bir Türkiye çıkmaz. Dolayısıyla bütün bu hususları göz önüne aldığımız zaman Türkiye'nin çok acil bir şekilde maddi ve manevi bir kalkınmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin şahsiyetli bir dış politika izlemesi halinde başta Türkiye olmak üzere Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Libya'da, Mısır'da, Amerika'da, İngiltere'de insanların huzura, barışa kavuşacağını ifade ediyoruz. Onun için güçlü bir Türkiye'nin yolu, milli birlik ve beraberlikten geçer."

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