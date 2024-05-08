Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Makyaj yapmayalım anayasaya. Getirin anayasanın her şeyini tartışalım açık yüreklilikle." dedi.

Davutoğlu, Saadet Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin ardından 1 Nisan sabahında herkesin kendi muhasebesini yaptığını belirterek, en büyük mesajın iktidara olduğu için en büyük muhasebeyi de iktidarın yapmasının beklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasında "siyasi yumuşama dönemi başladı" dediğini dile getiren Davutoğlu, "Siyasi yumuşamadan ne kastediliyor bunu konuşmak lazım. Gerçekten iktidarın yaklaşık 8 yıldır acımasızca sürdürdüğü kutuplaştırma, düşmanlaştırma hatta kafirleştirme söylemleri terk mi ediliyor?" diye sordu.

REKLAM Gerçek bir siyasi yumuşama isteniyorsa, sivil ve kapsamlı bir anayasanın tartışmaya açılması gerektiğini dile getiren Davutoğlu, şöyle konuştu: "'Anayasa'nın ilk dört maddesi değişmez, beşinci değişmeyen madde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir' demesinler. Çünkü o bir maddeden ibaret değil. Onlarca madde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili. Sen onu dediğin anda anayasa tartışmasının esası, özü kalmıyor. Makyaj yapmayalım anayasaya. Bir kez de gerçekten kamuoyu algısına dayalı bir iş değil de, makyaj değil de özle çalışalım. Getirin anayasanın her şeyini tartışalım açık yüreklilikle. Gündem değiştirmek için ve gündemi oyalamak için bir anayasa değişikliği getirirseniz önce sorarız biz 'elinizdeki anayasaya uyuyor musunuz? Anayasa Mahkemesi ve Anayasa'nın verdiği yetkiye uyuyor musunuz?' Mesele yoksulluğu örtmek, emeklilerin feryadını örtmek ve Türkiye'yi meşgul etmekse bu oyuna gelmeyiz."

Dünyanın her yerindeki yüksek mahkemelerin sahip olduğu itibarın Anayasa Mahkemesine de kazandırılması gerektiğini belirten Davutoğlu, gerçekten yumuşama isteniyorsa Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararının da uygulanmasını gerektiğini söyledi. REKLAM Davutoğlu, adalete saygı ve yargıya güvenin kazandırılması gerektiğini dile getirerek, "Mazlumlarla, maktullerle yumuşayın, katillerle değil. Örnek mi? Sinan Ateş." dedi. Sinan Ateş'in eşiyle de konuştuğunu ve desteklerini dile getirdiğini aktaran Davutoğlu, Sinan Ateş iddianamesinde eşinin ifadelerine yer verilmemesine tepki gösterdi.

Davutoğlu, 20 bin öğretmen ataması yapılacağının açıklandığını anımsatarak, 68 bin öğretmene ihtiyaç bulunduğu söylenmesine rağmen böyle bir kontenjan açıklanmasının yetersiz olduğunu iddia etti. Davutoğlu, söz verildiği halde mülakatların kaldırılmadığına dair eleştiride bulundu. Her şeye rağmen "Siyasette yumuşama dönemi başladı" ifadesini ciddiye aldığını belirten Davutoğlu, "Ümit ederiz ki onlar da ciddiye alırlar ve gerçek bir siyasette yumuşama dönemi, Türkiye'de her şeyin rahat tartışıldığı bir dönemin de habercisi olur." dedi.

Gelecek Partisinin, geçen günlerde Haymana'da gerçekleştirdiği toplantıdan sonra "yalan yanlış şeyler söylendiğini" ifade eden Davutoğlu, toplantıya ilişkin ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını dile getirdi. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da 7 Ekim'den bu yana Filistin'deki masumlarla beraber insanlığın da bombalar altında kaldığını belirterek, "Hamas bizim için 7 Ekim'de başlayan bir direniş hareketi değil, 75 yıldır o topraklardaki haklı mücadelenin bugünkü bayraktarlarından bir tanesidir. Hamas biziz, biz Hamasız ve her zaman Hamas'ın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.