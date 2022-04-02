İHA

Balıkesir'in Susurluk ilçesi, Söve Mahallesi'nde ikamet eden aileden bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi.

Eve gelen Jandarma ekipleri anne ve oğlunu yerde hareketsiz halde bulurken, baba Fatih A. ve kızları Elçin A'yı (10) ise yaralı halde buldu. Yapılan incelemelerde, Bilge A. ve oğlu Muhammet A'nın tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Anne ve oğlunun cesedi Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, baba ile kızı da hastaneye kaldırıldı. Baba Fatih A. ve kızları Elçin A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri de konuyla ilgili adli süreç başlattı.