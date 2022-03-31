Aile katliamıyla ilgili korkunç açıklama! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı Köyü'nde yaşayan Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (55) ile çocukları Anıl Güner (26) evlerinde ölü bulunmuştu.

"EVDE HER ŞEY DAĞILMIŞ"

İHA'da yer alan son dakika haberine göre yapılan çalışmalarda 1 kişi tutuklanırken evlerinde ölü bulunan Mehmet Güner’in torunu Gizem Tunçer, katliamın yaşandığı evde her şeyin dağıtıldığı söyledi.

"BELKİ DE HİÇ UĞRUNA KATLEDİLDİLER"

Tunçer evde duvarların ve camların kana bulandığını belirterek, “Hepimiz üzgünüz. Ne olduğunu neler yapıldığını bilmiyoruz. Belki de hiç uğruna katledildiler. Sabah önce eşime söylemişler ben sonradan öğrendim. Baştan bana sadece Anıl'ın vurulduğunu söylendi.

"DUVARLARDA, CAMLARDA KAN VAR"

Sonra ben her şeyi gidince öğrendim. Sadece duvarlarda, camlarda kan var. Dedemin olduğu tarafı hiç görmedik.

Ama her yeri dağıtmışlar. Nasıl kıydılar hiç bilmiyorum. Söylenecek çok şey var ama söyleyemiyorum” dedi.