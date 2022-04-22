'Ak güvercinli' logo tartışması sona erdi 0:00 / 0:00

Türkiye'nin Sesi Partisi Eski HDP'li Ayhan Bilgen ve 30 yol arkadaşı tarafından kısa bir süre önce kurulmuştu.

Eski HDP'li Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan'ın da kurucular kurulunda yer aldığı partinin amblemi, ağzında zeytindalı taşıyan ak güvercin oldu.

Bu amblem, mavi zemin üzerinde beyaz güvercinle özdeşleşen DSP'lilerin tepkisine neden oldu. Karşılıklı açıklamaların dozajının artması üzerine DSP yargı yoluna başvurdu.

DSP’nin itirazını değerlendiren Anayasa Mahkemesi son sözü söyledi. İki logonun birbirlerine çok benzediğini ve bu durumun seçmenleri yanıltabileceğini belirten AYM, DSP’yi oy çokluğu ile haklı bularak, itirazı kabul etti.

Kararın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bildirilmesinin ardından SES Partisi tartışılan logosunda değişikliğe gidecek.