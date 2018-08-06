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Son dakika: AK Parti'de MYK ve MKYK'da önemli değişiklikler bekleniyor

Son dakika... AK Parti kongresinde yenilenecek "A takımı" için kulislerde sürpriz isimler konuşuluyor. Mevcut MKYK’da yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yeni dönemde de yer alabilecekleri belirtiliyor

06.08.2018 - 07:02 | Güncelleme:

18 Ağustos’ta büyük kongresini yapmaya hazırlanan AK Parti’de, MKYK ile MYK’da önemli değişiklikler bekleniyor. A Takımı olarak nitelendirilen MKYK’da genç isimlere de yer verilebileceği belirtiliyor.

AK Parti, 18 Ağustos’taki büyük kongresinde partinin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) önemli değişikliklere hazırlanıyor. Kongrede yenilenecek "A takımı" için kulislerde sürpriz isimler konuşuluyor.

Turan Yılmaz'ın Hürriyet'teki haberine göre, mevcut MKYK’da yer alan önemli isimlerden Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop yeni görevlerinden ötürü parti yönetiminde yer alamayacaklar. Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) yer alan bazı isimlerde de değişikliğe gidilebileceği belirtilirken, mevcut MKYK’da yer alan Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Jülide Sarıeroğlu’nun yeni yönetimde de yer alıp alamayacakları tartışılıyor. Aynı şekilde Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş’un durumu da netlik kazanmadı.

AK Parti kaynakları, “Cumhurbaşkanı bugüne kadar ağırlıklı olarak komisyonlarda görev verdiği isimleri MKYK’da görevlendirmedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aynı tavrı sürdürürse bu isimler MKYK’da yer alamayabilirler, ancak özellikle Bozdağ ve Kurtulmuş’u ileride parti yönetiminde de düşünüyorsa istisna yapabilir” dediler.

Mevcut MKYK’da yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yeni dönemde de yer alabilecekleri belirtiliyor. Yeni hükümet sistemi döneminde ne kabinede ne de Meclis yönetiminde görev alan eski Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin de MKYK listesine konulabileceği dile getiriliyor.

18 YAŞ SÜRPRİZİ

Yeni MKYK’da yer alabilecek isimler arasında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın adı öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni MKYK’da genç isimlere yer vermeye hazırlandığı da vurgulanırken, bu konuda öne çıkan isimler arasında ise İstanbul Milletvekili ve eski Sağlık Bakan Yardımcısı Erkan Kandemir ile 24 Haziran seçimlerinde Kocaeli’den 11. sıradan aday gösterilen ancak seçilemeyen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram’dan söz ediliyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 18 dakika önce
    Damat olayı çok yanlış ve göze hoş görünmüyor. Parti içinde korkudan ses çıkmıyor ama kimse hoşnut değil. Memlekette hiç adam kalmamış gibi damadı bakan yampak saltanat dedikodularına neden oluyor.
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