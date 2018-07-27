Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yürütmenin daha süratle karar alıp uygulayabilmesini sağlayacağını her fırsatta vurguladığı yeni sisteme uygun, daha dinamik bir parti yönetimi oluşturmak istediği öğrenildi. Erdoğan’ın bu çerçevede parti vitrinini oluşturacak Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar Yönetim Kurulu’nda (MKYK) kapsamlı bir değişikliğe ve gençleşmeye gideceği belirtiliyor.
Şebnem Hoşgör’ün Milliyet’teki haberine göre, parti içinde Bekir Bozdağ, Nurettin Canikli gibi eski bakanların yeniden kabineye alınması ya da grup yönetimine kaydırılması beklenirken, Erdoğan AK PartiAK PartiAK Partili kurmayların ifadesiyle herkesi ‘ters köşeye’ yatırdı.
Kabinesinde siyaset dışı sürpriz isimlere yer veren Erdoğan, Grup Başkanvekilliklerinde de sürpriz ve genç isimleri tercih etti. Bu sürecin ardından parti içinde Erdoğan’ın, 18 Ağustos’taki kongreye sunacağı MKYK listesiyle, parti yönetiminde de geniş çaplı bir değişime gideceği ve gençlere ağırlık verileceği konuşulmaya başlandı.
YARISI DEĞİŞEBİLİR
Kulislerde, partinin kongreden sonraki en üst karar organı olan MKYK ile bu kurul içinden çıkan partinin A Takımı’nı oluşturan Genel Başkan yardımcılarının yer aldığı MYK’daki değişim oranının yüzde 50’yi geçeceği belirtiliyor.
Erdoğan’ın MKYK listesinde bakanlara yer verip vermeyeceği de merak ediliyor. Partide bir grup halen kurul üyesi olan bakanlar Berat Albayrak, Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül’ün yeni MKYK’da da görev alabileceğini belirtiyor. Ancak ağırlıklı kanı bu durumun parti içinde huzursuzluk yaratacağı yönünde. Erdoğan’ın son MYK’da, kurmaylarından MKYK’da değerlendirilebileceğini düşündükleri isimleri kendilerine sunmalarını istedikleri öğrenildi.
24 HAZİRAN KRİTERİ
Bu arada AK Parti, kongrenin ardından yerel seçim hazırlıklarına süratle başlayacak. 24 Haziran seçim sonuçları başta 1 Kasım’a göre oy kaybının büyük olduğu yerlerde sandık bazında ele alınacak. Bu amaçla teşkilat, milletvekilleri, belediye başkanlarından istenen raporlar seçim işleri başkanlığında karşılaştırılarak her bölge için kan kaybının nedenleri sıralanıp Erdoğan’a sunulacak. Bu rapor, mevcut belediye başkanlarının akıbetinde belirleyici olacak. Parti kurmayları konuyla ilgili Milliyet’e şu görüşleri aktardı:
“Bu raporla bölge ve il düzeyinde 24 Haziran sonuçlarının detaylı analizi ortaya konmuş olacak. Süreçte bizi olumlu ya da olumsuz etkileyen nedenler sonuca etki bazında öncelik sırasıyla madde madde belirlenecek. 24 Haziran sonuçları bize yerel seçim adaylarımız konusunda da önemli ipuçları verecek. Örneğin bir ilde genel durumumuz gayet iyi ama bir ilçede büyük düşüş var. Bu orada ağırlıklı olarak belediyeden kaynaklı bir sorun yaşandığını ortaya koyar. Tüm bunları detaylı inceleyip, yerel seçimler için mevcut belediye başkanımızla tamam mı devam mı kararını vereceğiz.”GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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