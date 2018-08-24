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AK Parti'de tebdil-i kıyafetle seçmenin nabzını tutma önerisi
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'Tebdil-i kıyafet'le aday belirleme önerisi

Yerel seçimlere 7 ay kala AK Parti'de bayramdan önce gerçekleşen ‘Seçim koordinasyon başkanları ve il seçim işleri başkanları’ toplantısında, yerel seçimlerle ilgili örgütlerin görüşlerine başvuruldu. AK Parti teşkilatları aday belirlemede genel merkez ve teşkilatın sesine kulak verilmesini, gerekirse genel merkezin Tebdil-i kıyafet'le seçmenin nabzını tutabileceği önerisinde bulundu.

24.08.2018 - 12:15 | Güncelleme: Genel

AK Parti’de bir süre önce başlayan yerel seçim hazırlığı, kongrenin yapılmasının ardından hız kazandı. Partinin yerel yöneticileri, aday belirlemelerinde ‘anket şirketleri’ yerine, genel merkezin yapacağı yoklamalara itibar edilmesini istedi. Yerel yönetimler için ‘bölgesinde sevilen yeni yüzler’ aranıyor. Bayramdan önce, ön hazırlık niteliğinde olan ‘Seçim koordinasyon başkanları ve il seçim işleri başkanları’ toplantısında, yerel seçimlerle ilgili örgütlerin görüşlerine başvuruldu. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre yapılan değerlendirmelerde şu görüşler ön plana çıktı:

'GENEL MERKEZ VE TEŞKİLATIN GÖRÜŞÜ ESAS ALINSIN'
“Adayların açıklanması için son ana kadar beklenmesin. Teşkilatların istediği adaylara öncelik verilsin. Anket şirketleri bölgelerde aday belirleme çalışmalarında manipülasyon yapabiliyor. Değerlendirmelerde anket şirketlerinden çok, partinin genel merkez ve teşkilatının görüşleri esas alınsın. Gerekirse, genel merkezin belirlediği kişiler, ‘tebdil-i kıyafetle’ sahaya çıksın. Kimsenin haberi olmadan il ve ilçeler için önemli olan isimleri belirlesin ve vatandaşın nabzını tutsun. Mevcut belediye başkanlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunsun.”

EYLÜLDEN İTİBAREN ADAY YOKLAMALARI BAŞLIYOR
Önümüzdeki aydan itibaren aday yoklamaları başlatılacak. Mevcut belediye başkanlarıyla ilgili olarak yerel yönetimler başkanlığının belirli periyotlarla yaptığı değerlendirmeler ve hazırladığı dosyalar büyük önem taşıyor. Belediye başkanlarının vaatlerini gerçekleştirme oranından bütçesini nasıl kullandığına kadar birçok başlıktan oluşan inceleme cetveli, yeniden aday gösterilmeleriyle ilgili görüş oluşturacak. Partide, 100’ün üzerinde üç dönemlik belediye başkanı bulunuyor. Bunlar milletvekillerinde olduğu gibi, başarılı bulunursa genel başkan onayıyla yola devam edecek. Parti, özellikle büyükşehirler için arayışını sürdürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi kritik olan iller için alternatifler araştırılırken, eski bakan ve eski milletvekillerinden görev verilecek isimler olacağı belirtiliyor.

 

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