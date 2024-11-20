AK Parti'den teğmenlerin kılıçlı yemini soruşturmasına ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Güler, 9'uncu yargı paketinden çıkarılan etki ajanlığı düzenlemesine ilişkin, "Bu kanun kabul edilseydi, gazeteci, muhabir ajan mı olacaktı? Buna eleştirileriniz olabilir ancak hangi madde metninde bu tür bir ifade yazıyor. Alman ceza kanunun 98. maddesinde benzer düzenleme var. 1 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası var. Herkese ajanlık suçlaması yapılacak diye eleştiri yapılması anlamsız. Daha yapıcı eleştiriler gelmesini beklerdik." dedi.

Güler, teğmenlerin kılıçlı yemini soruşturmasına yönelik de "Teğmenlere 'Biz Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' dedikleri için soruşturma açıldığı söyleniyor. Bu doğru değil. Yemin töreni öncesi komutanları tarafından uyarıldıkları ve izin almaya çalıştıkları ortaya çıktı. Orada yapılan durum, eylemin önceden planlı yapıldığı yönünde" diye konuştu.

ETKİ AJANLIĞI DÜZENLEMESİ

Bu kanun kabul edilseydi, gazeteci, muhabir ajan mı olacaktı? Buna eleştirileriniz olabilir ancak hangi madde metninde bu tür bir ifade yazıyor. Alman ceza kanunun 98. maddesinde benzer düzenleme var. 1 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası var. Herkese ajanlık suçlaması yapılacak diye eleştiri yapılması anlamsız. Daha yapıcı eleştiriler gelmesini beklerdik." dedi.

TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİNİ

'Teğmenlerin TSK'nın itibarına zarar verecek tutum ve davranış sergilendiği tespit edilmiştir' diyor. Bu kapsamda yürütülen soruşturma rapora bağlanmış ve Disiplin Kurulu, süreci devam ettiriyor. İlgili teğmenlerin savunmaları alınacak, değerlendirilecek ve bir karar oluşturulacak. Bu da idari yargının denetimine tabii. Bu konularda hassasiyet gösterdiğini iddia etmeyi ben bu konularda çok ucuz bir siyaset olarak görüyorum. Çünkü Sayın Özel, Muğla'da bir röportajda şöyle diyor; "Sıkışınca milli mücadeleden bahsederek alkış alınarak ilerlenemez. Bunda kolaycılık var" diyordu. Ne değişti acaba? Askerinin disiplin hiyerarşisinde yürütülen bir disiplin soruşturmasına böyle yaklaşıyor şimdi. Ne değişti de böyle bir tavır sergiliyor. Teğmenlerimizi bu kadar düşünen Sayın Özel, TSK'ya yönelik birkaç yıl önce kimyasal silah kullanıyor iftirası atan Türk Tabipler Birliği Başkanı olan kişiye karşı şükranlarını nasıl sunuyordu, bunu da bize izah ederlerse memnun oluruz.