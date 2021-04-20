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Son dakika... AK Parti'den Türkiye-Mısır Dostluk Grubu kurulması için kanun teklifi

Son dakika... AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: AK Parti, Türkiye ile Mısır arasında Dostluk Grubu kurulması için için TBMM'ye kanun teklifi verdi

SON DAKİKA! AK Parti'den Türkiye-Mısır Dostluk Grubu kurulması için kanun teklifi
Türkiye-Mısır Dostluk Grubu için kanun teklifi
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi bugün Meclis Başkanlığımıza veriyoruz." açıklamasında bulundu.

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