AK Parti'den yeni kanun teklifi
Ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarına yönelik de değişiklikler öngören düzenlemenin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlediği basın toplantısında açıkladı.
AK Parti tarafından hazırlanan "Ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi" TBMM Başkanlığına sunuldu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlediği basın toplantısında yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı.
Güler, yasa ile cezasızlık algısını ortadan kaldıracaklarını söyledi.
Teklif, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarına yönelik de değişiklikler öngörüyor.
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