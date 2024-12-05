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        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Parti hafta sonu 5 ilde kongre yapacak | Son dakika haberleri

        AK Parti hafta sonu 5 ilde kongre yapacak

        AK Parti hafta sonunda Gaziantep, Ağrı, Bingöl, Erzincan ve Hakkari'de il kongreleri yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü Gaziantep il kongresine katılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 11:49 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:49
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        AK Parti hafta sonu 5 ilde kongre yapacak
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        AK Parti, 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık çalışmalarını hızlandırdı.

        Bir yandan ilçe kongrelerine devam eden AK Parti, diğer yandan ilçe kongreleri tamamlanan 65 ilde, il kongre sürecine hazırlanıyor.

        Bu süreci geçen hafta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş'tan başlatan parti, bu hafta sonu Gaziantep, Ağrı, Bingöl, Erzincan ve Hakkari'de il kongrelerini yapacak.

        AK Parti, il kongreleri ile il başkanı, il yönetimi ve il disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri ile büyük kongre asıl ve yedek delegelerini ve il parti içi demokrasi hakem kurulu üyelerini seçecek.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZİANTEP'TE OLACAK

        AK Parti Gaziantep İl Kongresine Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer 4 ildeki kongrelere ise bakan ve genel başkan yardımcıları katılacak.

        8. Büyük Olağan Kongre çalışmaları kapsamında 878 ilçede kongresini gerçekleştiren AK Parti, bu süreci aralık ayı sonu itibarıyla tamamlamayı planlıyor.

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