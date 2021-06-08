Ak Parti Marmara Denizinde etkili olan deniz salyasının (müsilaj) nedenlerinin araştırılması için TBMM Araştırma Komisyonu Kurulması için Meclis Başkanlığına önerge verdi. Önerge Perşembe günü genel kurulda görüşülecek.

Konuyla ilgili olarak CHP'nin geçen hafta verdiği önerge reddedilmişti.

SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajın temizlenmesiyle ilgili seferberlik bugün başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ili kapsayan Büyük Deniz Temizliği Seferberliği, İstanbul Caddebostan Sahili'nden başlatıldı. Bakan Kurum seferberlikle ilgili yaptığı açıklamada, "2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız" ifadelerini kullandı