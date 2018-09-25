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Son dakika... AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı

Son dakika... Cumhur İttifakı'nın devamı için prensipte anlaşma sağlandı. AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bu görüşmemiz bir muhabbet havasında geçti; bundan sorasının heyetler halinde devam etmesi konusunda prensipte anlaştık. Cumhurbaşkanımız beni ve Genel Başkan Vekilimiz Numan Kurtulmuş’u görevlendirmişti. Sayın Bahçeli de Sadir Durmaz’ı görevlendirdi. İkinci bir ismin daha MHP liderliği tarafından belirlenip görüşmelere bu kapsamda devam etme konusunda prensipte anlaştık." dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da görüşmelerin devamı konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

25.09.2018 - 19:56 | Güncelleme:

AK Parti ile MHP arasında yerel seçimde de Cumhur İttifakının devamı konusunda iki partinin dünkü görüşmesinde prensipte anlaşma sağlandı.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın aktardığına göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın dünkü buluşmasında görüşmelerin sürdürülmesi konusunda uzlaşı sağlandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki görüşme sonrası telefonla konuşmamızda şunları söyledi:

“Bu görüşmemiz bir muhabbet havasında geçti; bundan sorasının heyetler halinde devam etmesi konusunda prensipte anlaştık. Cumhurbaşkanımız beni ve Genel Başkan Vekilimiz Numan Kurtulmuş’u görevlendirmişti. Sayın Bahçeli de Sadir Durmaz’ı görevlendirdi. İkinci bir ismin daha MHP liderliği tarafından belirlenip görüşmelere bu kapsamda devam etme konusunda prensipte anlaştık. Bu görüşmede detaya girmedik. Cumhur İttifakına yerel seçimde de sadık kalacağımız konusundaki mutabakatımızı belirledik. ”

MHP'DEN AÇIKLAMA

Durmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile "yerel seçimde ittifak" ile ilgili gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, her iki tarafın da Cumhur İttifakı iradesinin yerel seçimlerle de devam etmesi gerektiği konusundaki iyi niyetini karşılıklı beyan ettiğini söyledi.

Detayları görüşmediklerini belirten Durmaz, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı iradesinin yerel seçimlerde de aynı şekilde devam etmesi hususunda karşılıklı irade beyanında bulunduk. Görüşmelerimiz bundan sonra gerek iki genel başkan yardımcısı arasında gerekse heyetler olarak devam edebilir. Sayın Cumhurbaşkanının Sayın Genel Başkanımızla görüşmeleri bekleniyor. Orada da belki daha kapsamlı bir değerlendirme yapma imkanı olabilir veya sonrasında daha kapsamlı çalışmalar yapılabilir. Sayın Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımızın görüşmeleri bundan sonraki görüşmelerimize ışık tutacak. İrademizin karşılıklı olarak örtüştüğünü ifade edebiliriz."

Cumhur ittifakı iradesinin devamında yarar olduğunun ifade edildiğini vurgulayan Durmaz, "Görüşmelerin devamı konusunda mutabık kaldık." dedi.

Durmaz, görüşmelerin samimi ve dostane bir ortamda gerçekleştiğini kaydetti.

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