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Son dakika: AK Parti MYK sonrası önemli açıklamalar

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, Bahçeli'nin ittifak çağrısını ve AK Parti'nin ittifaka bakışını değerlendirdi. Çelik, "Cumhur İttifakı geçen dönemde büyük kazanımlar getirdi. Bundan sonra da kazanımlar getireceğinden şüphemiz yok. Cumhur İttifakı'na bağlılığımız devam ediyor. Bahçeli ile Erdoğan her an bir araya gelebilir" dedi. Kılıçdaroğlu'nun, 'dolar baronları' iddiasına yanıt veren Çelik, "Dava açacağız, ispat etsin bakalım" diye konuştu. Tahran zirvesine de değinen Çelik, "Herkes şunu gördü,masada insanı hassasiyetten yana tavır koyan Cumhurbaşkanı'mız ve Türkiye olmuştur. Canlı yayınlanması iyi oldu" ifadelerini kullandı

10.09.2018 - 18:12 | Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlerin de masaya yatırıldığı MYK toplantısının ardından açıklamalar yaptı. Çelik, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın sürebileceğini, ancak mekanizmanın nasıl olacağını konuşmadıklarını söyledi. Çelik, Bahçeli ve Erdoğan'ın takvimlerine göre her an buluşma ihtimali olduğunu da açıkladı. Af konusundaki soruya yanıt veren Çelik, "Pozisyonumuzu koruyoruz" dedi. Tahran zirvesini değerlendiren Çelik, "İnsani hassasiyeti savunan Türkiye olmuştur, canlı yayınlanması iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Açıklamalar şöyle:

"İçinde bulunduğumuz süreci aşabileceğimizi vatandaşımız net bir şekilde görmektedir. Desteğini sürdürmektedir. Hükümetimizin tedbirlerinin uygulanması ile varacağımız sonucun vatandaşımıza yansıyacağını göreceğiz. Enbüyük güç vatandaşımızın verdiği destektir.Kapsamlı bir şekilde konuştuk."

"Ekim ayında geleneksel AK Parti kamplarından birini gerçekleştireceğiz. Buna çok önem veriyoruz. Yeni dönemin ilk kampı olacak. Çok önemli bir platform."

 SORU - CEVAP

(Yerel seçimlerde ittifak, Bahçeli'nin ittifak sözleri) - "Cumhur İttifakı geçen dönemde büyük kazanımlar getirdi. Bundan sonra da kazanımlar getireceğinden şüphemiz yok. Cumhur İttifakı'na bağlılığımız devam ediyor. Bahçeli ile Erdoğan her an bir araya gelebilir. Somut bir karar yok, olabilir. Yerel seçimlerde nasıl bir mekanizmaya dönüşecek, bununla ilgili kararımız yok."

Af konusu - "Af ile ilgili daha önce açıkladığımızın çerçevesinde duruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Kırgızistan dönüşü açıklama yaptı. Yeni bir değerlendirmemiz yok, pozisyonumuzu koruyoruz. Gündemimize almadık."

Suriye konusu ve Tahran zirvesindeki kararlar - "Diplomasi tarihinin en ilginç zirvelerindendi. Canlı yayın hata mıydı, blinçli miydi, bilmiyoruz. Oradaki açıklamalardan gördük. Herkes şunu gördü, masada insanı hassasiyetten yana tavır koyan Cumhurbaşkanı'mız ve Türkiye olmuştur. Bu zirveden sonra Anamuhalefet partisinden Esad ile görüşün gibi bir yaklaşım geliyor.  Rejimin saldırılarını hepimiz gördük. Rejim bu çatışmasızlık bölgesini yutmak istiyor. Argüman yine devreye girdi. Meşru muhaliflerle, terörislerin karıştırılması. Terörle mücadele taşımadığını, muhaliflerin oradan uzaklaştırılması, PYD'nin veya Rejimin oraya yerleştirilmesinin planlandığını görüyoruz. Meşru muhalefeti yok etmeye çalışan bu anlayışa karşı tutum sergilediğimizi belirtmek isterim. Canlı yayınlanması iyi olmuştur, herkes ne olduğunu görmüştür."

Kılıçdaroğlu'na eleştiri - "Sık sık tekrarladığı bir şey var. 20 Temmuz'a darbe diyor. OHAL, bütün hukuk sözleşmelerinde meşrudur. FETÖ ile mücadelede bu tedbire ihtiyaç vardı. Bugün de bazı tablolar ortaya çıktı. Meşru bir mekanizmaya başvurulmuştur. Bununla ilgili bir akademik çalışma olabilir, bence bir kazanım olur. FETÖ'nün darbesini sulandırmak için 'kontrollü darbe' sözlerini söylüyorlar. Biz bu davranışlara alışkınız. 'Kontrollü darbe' söyleminin taşıyıcısı CHP'dir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağzından etkili bir şekilde FETÖ ile nasıl mücadele edileceği konusunda bir sözü kimse duymamıştır. FETÖ ile meşru hükümeti aynı zeminde görüyorsa, 20 Temmuz'a darbe diyorsa, biz bunu Yassı Ada zihniyeti olarak görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun zihniyeti ile Kuvayı Milliye zihniyeti ile hiç bağlantısı olmadı. Çelik; Kılıçdaroğlu, 'Dolar baronları' diyor, 'Dava açın ispatlarım' diyor. Dava açacağız. Görelim bakalım. Tarihin en üslupsuz siyasetçisi. CHP tabanı, Kılıçdaroğlu'ndan daha iyisine layık."

HDP'li Garo Paylan'ın FETÖ'cülerle ilgili sözleri - "Vahim bir açıklama. En önemlisi dünyanın her yerindeki Ermenileri inciltmiştir. FETÖ'cülerle, Ermenileri aynı kefeye koymuştur. Ermeni kimliği ile FETÖ mensupluğunu aynı kefeye koymak cehalettir. Ermeni cemaati de, FETÖ ile mücadelede hükümetimizin yanındadır. Bu sözler Ermeni kimliğini bağlamaz. Kuşkusuz incilticidir."

Şaban Dişli'nin Büyükelçi olması ve Berat Albayrak'ın Erdoğan'ın yanında oturması - "Protokol sırası uygulandı. Danışmanlarına sorsa Kılıçdaroğlu'na söylerdi. Protokol sırası rutindir. Atamalarla ilgili belli tecrübelere göre, geçmişlerine göre atanmıştır. Kendisi söylüyor, bir insanın kardeşi nedeniyle yargılanamayacağını. Sonra kendisi getiriyor ortaya."

Esnafların dolarla kira nedeniyle kepenk kapatması - "Münferitte olsa kulağımıza geldi. Birinci yanlış, son dönemde dolarizasyona karşı TL'ye dönüldüğü gibi AVM'lerde de TL'ye dönüş konusunda tutum gerçekleştirilmeli. Bazı AVM sahipleri dolar tutumunu sürdürüyor, bu haksız kazanç oluyor. Halbuki aynı oranda TL kira almaları lazım. Esnaf kardeşlerimiz AVM'lere karşı bir tavır alıyor. Esastan doğru olsa da, usülden yanlıştır. Kepenk kapatma eylemini yanlış buluyoruz."

Yunanistan'ın skandal müftülük kararı - "Yunanistan baştan beri seçilmiş müftülerin hakkını tanımıyor. Yunan makamlarını saygıya, statüyü tanımaya davet ediyorum. Takipçiyiz."

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