Sayın Cumhurbaşkanımızın BM'de Pakistan Başbakanı ile gerçekleştirdiği toplantısıdır. Bu nefret söylemi önümüzdeki günlerde dünyanın en büyük gündemi olacak. ABD müslüman toplum kuruluşları temsilcileri, Yahudi-Musevi toplumu temsilcileriyle biraraya geldi. Bu temaslarla ilgili bir tanesini öne çıkarıp sanki ilk defa oluyormuş gibi zaman zaman yorumlar görüyoruz. Bu Cumhurbaşkanımızın gerçekleştiği farklı diyalogların parçasıdır.