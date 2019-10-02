Sayın Cumhurbaşkanımızın BM'de Pakistan Başbakanı ile gerçekleştirdiği toplantısıdır. Bu nefret söylemi önümüzdeki günlerde dünyanın en büyük gündemi olacak. ABD müslüman toplum kuruluşları temsilcileri, Yahudi-Musevi toplumu temsilcileriyle biraraya geldi. Bu temaslarla ilgili bir tanesini öne çıkarıp sanki ilk defa oluyormuş gibi zaman zaman yorumlar görüyoruz. Bu Cumhurbaşkanımızın gerçekleştiği farklı diyalogların parçasıdır.
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