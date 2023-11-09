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        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Parti "yerel seçim" kampına girecek

        AK Parti "yerel seçim" kampına girecek

        AK Parti, 12-14 Kasım'da Kızılcahamam'da "yerel seçim" gündemli çalışma kampı yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 09:53 Güncelleme: 09.11.2023 - 09:53
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        AK Parti "yerel seçim" kampına girecek
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        AK Parti, Milletvekili Genel Seçimlerin ardından gerçekleştirdiği 4. Olağanüstü Büyük Kongre sonrası 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim çalışmalarına yoğunlaştı.

        Bu kapsamda il ve ilçe başkanları ile bir çalışma kampı düzenleyecek parti, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok il özelinde çalışmalar yürütmeye hazırlanıyor.

        İl Danışma Meclisi ve İlçe Danışma Meclisi toplantılarıyla istişare sürecini hızlandıran ve şehir buluşmaları ile saha çalışmalarına devam eden AK Parti, 12 Kasım'da da il başkanları ve Teşkilat Başkanlığı il koordinatörleri ile Kızılcahamam'da bir araya gelecek.

        YEREL SEÇİM SÜRECİ ŞEKİLLENECEK

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla seçim hazırlıklarına başlayan partinin çalışma kampında gündemi "yerel seçimler" olacak.

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        Aday adaylığı başvuruları ile hız kazanacak yerel seçim süreci için izlenecek yol haritası üzerinde durulması planlanan kampta, 81 il başkanıyla görüşülerek yerel seçimlere yönelik yapılan ve incelenen anketlerle ilgili alınan notlar üzerinden yapılan çalışmaların ele alınması öngörülüyor.

        Kampta, Genel Başkanvekilleri ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sunum yapması bekleniyor.

        Değerlendirmeler sonucunda 31 Mart 2024 yerel seçim sürecinin şekilleneceği çalışma kampı, 14 Kasım Salı günü sona erecek.

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        #AK Parti
        #Yerel seçim
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