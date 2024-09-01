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        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Partili Çelik'ten dizi tepkisi | Son dakika haberleri

        AK Partili Çelik'ten dizi tepkisi

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül'den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir. Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 14:38 Güncelleme: 01.09.2024 - 14:41
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        AK Partili Çelik'ten dizi tepkisi
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül'den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olmasının rahatsızlık verici olduğunu belirtti

        Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül'den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir. Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz. Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz."

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