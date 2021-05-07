AK Partili Hamza Dağ: Maksat hasıl oldu 0:00 / 0:00

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Siyasette seviyeli muhalefetin oluşması için AK Parti olarak bir adım attık. Siyasette yalanın ulaştığı boyuta dikkat çektik. Maksat hasıl oldu" ifadelerini kullandı.

Dağ, açıklamasına şöyle devam etti: Bundan sonrasında da bilgi ve belgeye dayalı, seviyenin korunduğu, aziz milletimize sadece gerçeklerle konuşacakları bir zemin istiyoruz. Çünkü biz sadece gerçeklerle konuşuyoruz."

— HAMZA DAĞ (@avhamzadag) May 7, 2021