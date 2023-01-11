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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TSK'nın komuta kademesi için kullandığı sözlere tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti grup toplantısında yaptığı konuşmaya tepki gösteren Çelik, "Demokrasilerde bütün kurumlar eleştirilebilir. Bütün siyasiler ve kurumlar eleştiriye açıktır. Eleştiri ile hakaret arasında çizgi vardır. Sayın Kılıçdaroğlu defalarca yaptığı gibi dün de vahim sözlerle TSK'ya saldırarak, komuta kademesine hakaret ederek bu sınırı geçmiştir. Bu sözlerin Sayın Kılıçdaroğlu'ndan gelmesi şaşırtıcı olmadı. Vatandaşları, esnafı, öğretmenleri tehdit eden Kılıçdaroğlu'nun nefret siyaseti TSK'nın komuta kademesine hakaret edecek şekle ulaştı. Hakaret hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun 'Ortadoğu'nun bol apoletli generalleri' demesi utanç vericidir. Böyle bir zihniyet arıyorsa kendi zihniyetine bakmalıdır" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arifiye'deki tank-palet fabrikasına ziyaretinde yaptığı konuşmanın TSK'nın komuta kademesi tarafından alkışlaması hakkında, "Dün beni eleştirirken, kendisini askerlere alkışlatır oldu. Bu büyük bir çürümüşlüğün göstergesi. Askerin beni alkışlamasını asla istemem. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsanız, elinizde bol yıldızlı Ortadoğu askerleri kalır. Onun için komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, herkes bulunduğu makamı anlayacak. Kenan Evren kafasına geldiler" demişti.

ALTILI MASAYA TEPKİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı açıklamalar sonrası başlayan polemik hakkında konuşan Çelik, "Vesayetin yeni bir güncellemesidir bu. Önerdikleri model eski sıkıntıları yeniden gündeme getirecek tuzaklar taşımaktadır. Seçilmiş bir cumhurbaşkanı değil atanmış bir cumhurbaşkanı istedikleri ortaya çıkıyor. Altılı masanın onayı olmadan Cumhurbaşkanı hareket edemeyecek demek demokrasiye felç etmektir. Türkiye için önerdikleri sistem altılı eş başkanlık sistemidir. Bunun için milletten bir onay alınmış mı bu soru büyük bir şekilde açıkta durmaktadır. Altılı masayı destekleyenler tarafından da absürt bulundu. Bu bir vesayet güncellemesinden başka bir şey değildir. Şimdiden ilan edecekleri adayı etkisiz eleman olarak ilan edecekler. Demokrasimizi tamamen felç edecek bir sitemdir. Ortada kuvvetler ayrılığı yoktur. Son derece sakıncalıdır" dedi.

TÜRKİYE-SURİYE-RUSYA ZİRVESİ

Türkiye-Suriye-Rusya üçlü zirvesi hakkında değerlendirmede bulunan Ömer Çelik, "Verilmiş bir karar yok. Bu kendi ritmi içinde işliyor şu anda. Sırada Dışişleri Bakanı görüşmesi var. Çalışmaların tamamlanmasına göre ilerleyecek. Önemli olan burada sorun alanlarını çözecek şekilde ilerleyebilmek. Masa kendi doğası için işliyor" diye konuştu.

CHP'DE TÜRK BAYRAKLARININ KALDIRILMASI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Danışmanı Nuşirevan Elçi'nin röportajı sırasında Türk Bayrakları'nın kaldırılmasını değerlendiren Çelik şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun danışmanı federasyonu dile getiriyor. Açıklama yaparken de oradan Türk Bayraklarını kaldırıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken tek şey var, bu şahsı görevden alması gerekir. Devlet düzenin değiştirilmesine yönelik teklifi daha çok HDP'liler kullandı. Bunu CHP Genel Başkan Danışmanı tarafından yapılan açıklamanın merkezine yerleştirildiğini görüyoruz. CHP federasyon konusunda ne diyor, devletin yeniden kurulma süreci karşısında yaklaşımları nedir, bayrağın kaldırılması affedilmemesi gereken konu. Kendi tabanı açısından da kabul edilemez bir durum."