SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
mehmet özhaseki
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Son dakika: AK Partili Özhaseki'den ittifak açıklaması

Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "İttifaka ilişkin yol haritası akıl yürütme ve istişare ile belirlenir "dedi

02.10.2018 - 11:46 | Güncelleme: İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti-MHP ittifakına ilişkin, "Akıl yürütmek, karşılıklı istişare ile bir tecrübeyle yol bulunmaya çalışılır. Burada partiler değişik şekillerde tercih ediyorlar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, AK Parti grubu öncesi gazetecilerin AK Parti-MHP ittifakına ilişkin sorularını cevapladı. Özhaseki, Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ne zaman olacağına dair soruya, "Bugün konu MYK’da gündeme gelir. Sözcü arkadaşımız açıklar" ifadelerini kullandı.

Özhaseki, "Cumhur İttifakının ilk aşamasına bakıldığında kurallar belliydi, yasal yol haritası vardı, ama bunda yok" sözlerine ilişkin olarak, "Cumhur İttifakına herkes gönül rahatlığıyla oy verdi, ama bir nihayetinde topluca değerlendirmeye tabi oldu. Ama şimdi yerel yönetimlerde çıkan en son değerlendirme 1984 yılında çıkarılan yasaya dayanıyor. Ondan sonraki, ittifak olur mu, olmaz mı, bir arada nasıl seçimlere girilir bu konuyla ilgili bir yasal düzenleme yok. Akıl yürütmek, karşılıklı istişare ile bir tecrübeyle yol bulunmaya çalışılır. Burada partiler değişik şekillerde tercih ediyorlar. Kimisi tabanda olacak diyor ama yukarıda 40 turlu görüşme yapılıyor. Belli yöne doğru kayışlar, yönelişler olacak. Bunları kimsenin kestirebilmesi ve yönlendirebilmesi mümkün değil" dedi.

Belli yerlerde aday koymama konusunda Özhaseki, "Yapılacak tek şey karşılıklı istişare fikir, akil yürütmek ve öngörülerdir. Buralardan çıkacak bir takım sonuçlara göre bazı sonuçlar alınmaya çalışılabilir. Belli yerlerde aday hadi koy koyma denildiği zaman partilerin oylarının bir kısmı Türkiye geneli değerlendirildiğinde çok eksik çıkacak. Bu büyük bir handikaptır" şeklinde konuştu.

MHP Belediyelerinde AK Parti'nin birinci olduğuna dikkat çeken gazeteciye Özhaseki, "Bunu asmak lazım, görüşmek lazım. Bunlar hangi formüllerle asılır. Önümüzdeki günlerde biraz daha netleşecek" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X