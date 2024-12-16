"Suriye kimsenin sahası değildir"
AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Suriye kimsenin sahası değildir" ifadelerini kullanan Çelik, "Suriye'nin toprak bütünlüğü temel ilkelerden olmalıdır. Şimdiye kadar Suriye'de görevi devralan aktörlerin verdikleri mesajlar da son derece olumludur. Şiarımız, Suriye Suriyelilerindir" dedi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "En önemli konumuz şu anda Suriye'deki gelişmeler. Suriye Gazze ile birlikte gündemimizin ana başlığını oluşturmaya devam ediyor.
"ŞİARIMIZ, SURİYE SURİYELİLERİNDİR"
12 yıl sonra büyükelçiliğimiz hizmete başladı. Şanlı bayrağımız Şam'da. Devletimiz Suriyelilerin yanında olmayı da sürdürecek. Şimdiye kadar Suriye'de görevi devralan aktörlerin verdikleri mesajlar da son derece olumludur. Şiarımız, Suriye Suriyelilerindir.
"ESAS MESELE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ"
Yüce milletimiz bir kere daha zorda kalanlara en büyük destekçi olduğunu bütün bu süreçlerde net bir şekilde göstermiştir. Suriye'de Esad rejiminin gitmesinden sonra kapsayıcı bir yönetim arzuladığımızı ifade ediyoruz. Esas mesele Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır.
"NORMAL BİR HAYAT İSTİYORLAR"
Şimdi hukukla ilgili bir takım mesajlar veriliyor ama bir resim Suriye halkının ne istediğini çok net bir şekilde ifade etmiştir. Bir tank var ele geçirmişler daha sonra üzerine meyve ve sebze yerleştirmişler. Bu, Suriyelilerin normal bir hayat istediğini medeni bir hayat istediğini gösteriyor.
"HTŞ SURİYE'NİN İÇ DİNAMİĞİDİR"
Öte yandan Türkiye'nin HTŞ'yi desteklediği söylemi yanlıştır. Tüm çabamız Suriye'de akan kanın durmasına yöneliktir. HTŞ Suriye'nin iç dinamiğidir.
"SURİYE KİMSENİN SAHASI DEĞİLDİR"
Suriye kimsenin sahası değildir. Suriye'nin toprak bütünlüğü temel ilkelerden olmalıdır. DEAŞ'a karşı terör örgütünü desteklemek de ilkel bir yaklaşımdır. Suriye'de terör tasfiye edilmelidir. PKK üzerinden hesap yapanların projesi tutmayacak. Eninde sonunda terör örgütü PKK/PYD tasfiye edilecektir.
"İSRAİL SURİYE'Yİ İŞGAL EDİYOR"
İsrail'in eylemi de başka bir ülkenin toprağını işgaldir. Bu, güvenlik konusu ile açıklanamaz. Suriye'de devlet değil rejim çöktü. Bu işgale göz yumanlar bazı reaksiyonlarla yüzleşecek.
MİT BAŞKANI'NIN ŞAM ZİYARETİ
Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'den hiç çekilmedi. Milli İstihbarat Teşkilatı doğası gereği herkesle görüşür. HTŞ lideriyle görüşmeyi eleştirenlerin zihni Baas dünyasıdır.
ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI
CHP'nin içi Ortadoğu'dan daha karışık. Bazı siyasiler bitmiş Baas rejiminin sözcüsü gibiler. HTŞ ile görüşmek halk iradesine saygıdır. Suriye'nin meşru kabul ettiği bizim için de meşrudur. "