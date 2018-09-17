SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Bülent Turan
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Son dakika! AK Parti'den Trump'a: Twitter'dan ayar haddine değil

Son dakika... AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, memleketinde kutlanan 23'üncü Ahilik Haftası programına katıldı. Turan, ekonomik kriz var söylemlerini eleştirdi, Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalara değindi, "Hiç kimsenin bize Twitter'dan, farklı hesaplarla ayar vermeye hakkı ve haddi yoktur. Dünyanın hangi akıllı adamı Twitter'dan bir başka ülkenin ekonomisine müdahale eder. Eğer başka hesap olmasa, başka iddia olmasa, böyle bir anlayış olabilir mi?" dedi

17.09.2018 - 20:01 | Güncelleme: İHA

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda kutlanan 23'üncü Ahilik Haftası programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Türkiye üzerinde ekonomi üzerinden oynanmak istenen oyuna dikkat çekerek, "Hiç kimsenin bize Twitter'dan, farklı hesaplarla ayar vermeye hakkı ve haddi yoktur" dedi.

Çanakkale'de 17-21 Eylül tarihleri arasında kutlanan 23'üncü Ahilik Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan ve yönetim kurulu üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ile Çanakkale Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği'nin çelenklerinin sunulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan, açılış konuşmasını yaptı.

'KAPTAN SAĞLAM, BU DA GEÇECEK'

Türkiye üzerinde ekonomi üzerinden oynanmak istenen kirli oyunlara dikkat çeken AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, şunları söyledi:

"Döviz tabii ki bir ekonomik problemdir. Ancak ekonomik büyümenin tek göstergesi döviz karşısında Türk parasının değeri değildir. İhracat, üretim, istihdam, yatırım hepsi beraber bir kıymeti ifade eder. Dünyanın hangi akıllı adamı Twitter'dan bir başka ülkenin ekonomisine müdahale eder. Eğer başka hesap olmasa, başka iddia olmasa, böyle bir anlayış olabilir mi? Türkiye devleti hangi bir yanlış yaptı da, döviz arttı. Bana söyleyebilir misiniz. Efendim ihracat azaldı mı? Azalmadı. Cari açık çokmuş. Dün de çoktu. Üstelik bugün azalmaya başladı. Yeni bir şey yok. Yeni bir problem yok. Ama farklı hesaplarla Türkiye'ye ayar vermeye çalışanlar bilsin ki, Çanakkale meydanından sesleniyoruz. 'Egemenlik kayıtsız şartsız bu milletindir.' Hiç kimsenin bize Twitter'dan, farklı hesaplarla ayar vermeye hakkı ve haddi yoktur. Bunlar geçecek. Bir zamanlar dünyada ekonomik kriz olduğunda 'teğet geçecek' dedik. Dalga geçtiler. Bugün dünyada kriz yok. Türkiye'ye bir dayatma var. İddia ediyorum, kaptan sağlam, bu da geçecek. Yatırımcı, yatırımlara ara vermesin. Bankacı lütfen esnafın yanında olsun. Biz zaten esnafımızın yanındayız. Üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz. Çanakkale de büyüyor, Türkiye de büyüyor."

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Yılın Ahisi seçilenlere ödülleri verildi. Etkinlikler, mehteran gösterisiyle sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X