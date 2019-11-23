Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD tarafından Türkiye'ye verilmeyeceği açıklanan ve tehdit unsuru olarak kullanılmaya çalışılan 5.Nesil F-35 savaş uçaklarıyla ilgili çok önemli bir açıklamada bulundu. AA'da yer alan habere göre Akar yaptığı açıklamada, "Herhangi bir şekilde F-35 alınamazsa, başka arayışlara girmek zorunda kalacağımızın herkes tarafından bilinmesi lazım" diye konuştu.