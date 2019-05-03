Akar'ın açıklamalarından satır başları;

Biz 9 ortaklı bir şirketten bahsediyoruz. F-35'e mali, hukuki nasıl bir sorumluluk verilmişse hepsini yerini getirmiş bulunuyoruz, ikincisi biz ortağız, S-400 alırsanız ortaklıktan çıkarılırsınız gibi bir şey söz konusu olamaz. Türkiye bir şekilde bu ortaklıktan çıkarılırsa, onların taşıyamayacağı çok ciddi yükler olacaktır.

30-40 kilometrede terör örgütü PKK/YPG'nin herhangi bir unsurunun olmamasını talep ediyoruz. Bu konuda başlangıçtan itibaren ABD'nin bazı tutumu var. Bu tutumda bazı esneklikler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim görüşlerimize yaklaştıklarını da memnuniyetle müşahade ediyoruz.

Ayrıca bu görüşmelerin faydalı olduğu kanaatinde olmakla beraber aynı zamanda dostlarımıza, Sayın Jeffrey'e bir kez daha ciddi şekilde zaman kaybettiğimizi, dolayısıyla bu zaman kaybının bir anlamda teröristlere imkan, fırsat verdiğini, bunun da ülkemizin, milletimizin, halkımızın güvenliğini risk altına attığını, bundan bir an önce kurtulmamız gerektiğini kendilerine ifade ettim.

Bizim bilgimiz, iddiamız, F-35'ler il S-400'ler birbirini etkilemeyecek. Bizim Rusya ile yaptığımız anlaşma var, biz bu anlaşmanın gereğini yapıyoruz.

Patriot bize bazı teklifler verdi, onlar bitince yeni teklif verdiler, Mart ayında verdikleri teklif bize daha yakın, daha olumlu. Sahip olduğumuz bazı kriterlerimiz, baştan beri söylediğimiz tezlerimiz var. Biz artık pazar olmayacağız, bu bütün ülkeler için geçerli.

"Türkiye'nin NATO'dan uzaklaştığı, koptuğuna ilişkin yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Akar, "Bu, hiçbir temeli olmayan, gerçeği yansıtmayan birtakım rivayetler, dedikodulardan ibarettir" cevabını verdi.

"Yaptığımız çalışmalarla İdlib'de ateşkesin sürekliliğini, istikrarın devamını sağlamaya gayret gösteriyoruz. Bunu yaparken de Rusya ile devamlı iletişim, koordinasyon halindeyiz. Tel Rıfat'ta Rusya'nın bize verdiği bazı sözler var oradaki YPG'lilerin çıkarılacağı konusunda ancak şu ana kadar maalesef bunu gerçekleştirmediler. Bu nedenle oradan teröristlerin zaman zaman ateş etmek suretiyle bizim askerimize orada zarar verdiğini, oradaki halka zarar verdiğini görmekteyiz. Bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Onlar herhangi bir şekilde ateş ettiği zaman da biz bunlara misliyle mukabele ediyoruz."

"Biz diğer terör örgütlerine olduğu gibi PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ, tüm terör örgütlerine karşıyız. Bütün terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu çerçevede FETÖ'yle mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu konuda belirlenmiş olan ilkelerimiz, kriterlerimiz var. Bunu da hukuki, idari anlamda bir şekilde eksiksiz, aksaksız uyguluyoruz. Bugüne kadar toplam 16 bin 540 terörist Silahlı Kuvvetler'den ihraç edilmiş bulunuyor. Bunların dışında 4 bin 850 de geçici uzaklaştırmaya muhatap olan bazı kişiler var. Bunların da işlemleri devam ediyor. Şunu açıklıkla belirtmek istiyorum ki bizim Silahlı Kuvvetler olarak 'bitti' deme şansımız yok."