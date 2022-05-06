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Haberler Gündem Güncel Son dakika: Akaryakıt istasyonunun arkasında heyelan paniği!
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Trabzon'da heyelan anı kameraya böyle yansıdı!

Trabzon'da heyelan korkusu yaşandı. Kentin Akçaabat ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun arka kısmında meydana gelen heyelan kameraya saniye saniye yansıdı.

Son dakika: Akaryakıt istasyonunun arkasında heyelan paniği!
Akaryakıt istasyonunun arkasında heyelan paniği!
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İHA

Trabzon’da son günlerde meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları tehlike oluşturmaya devam ediyor.

İHA'da yer alan habere göre, Akçaabat-Düzköy kara yolunun 8. kilometresinde bir akaryakıt istasyonunun arka kısmında dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi.

KAYA KÜTLESİNİN KOPMA ANI KAMERADA

Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprakların meydana getirdiği heyelan kameraya yansıdı.

Görüntülerde, heyelanın kaya ve toprak parçaları ile başladığı ve sonrasında kaya kütlesinin koparak yuvarlanması ile toz bulutunun oluştuğu görülüyor.

Korku dolu anlara neden olan heyelanın ardından bölgede çalışma yapılacağı belirtildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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