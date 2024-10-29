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        Haberler Gündem Akdeniz'de korkutan deprem! - Son Dakika Deprem Haberleri

        Akdeniz'de korkutan deprem!

        AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 19:57 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:43
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        Akdeniz'de korkutan deprem!
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.43'te merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Demre'ye 267,88 kilometre mesafede olan depremin 7,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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