        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Akfen Yönetim Kurulu Başkanı ifadeye çağrıldı | Son dakika haberleri

        Akfen Yönetim Kurulu Başkanı ifadeye çağrıldı

        Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 10:17 Güncelleme: 21.10.2025 - 10:49
        Hamdi Akın ifadeye çağrıldı
        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ifadesi alınacak.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın, savcılık tarafından İBB'deki iş ve eylemlerine yönelik ifadesinin alınması için adliyeye çağrıldığı öğrenildi.

