İHA

Karabük'te 41 yaşındaki Gülten A., 17 yıllık eşi tarafından üzerine dökülen kaynar su nedeniyle yaralandı. Vücudunda 2. derece yanık oluşan talihsiz kadın, yakınlarının desteğiyle geçmiş yıllarda da kendisine şiddet uygulayan eşinden şikâyetçi oldu. Eşini kaynar su ile haşlayan İsmail A. ise hakkında bir ay evden uzaklaştırma kararı verildi.

İHA'nın haberine göre, 2 çocuk annesi Gülten A.'nın 15 gün önce yaşadığı korkunç olayın ardından 17 yıllık şiddet çıktı. Eşinden sürekli şiddet gören ve yaşadıklarını çocukları için kimseye anlatamayan Gülten A., son olarak geçtiğimiz aralık ayında eşi tarafından üzerine kaynar su dökülerek 2. derece yanıkla yaralandı.

'ÇOCUĞUMUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÜZERİME FIRLATTI'

8 yaşındaki oğlu ile birlikte annesinin evine sığınan Gülten A., son yaşadığı akılalmaz olayı şöyle anlattı: "Mutfakta süt kaynatıyordum, bu sırada alt komşu misafirliğe geldi. Kaynanamda mutfakta benim yanımdaydı. Eşim, 'misafirin yanında oturmadınız' diye ocakta kaynayan çaydanlığı alıp 8 yaşındaki çocuğumun gözü önünde üzerime fırlattı. 2. derece yanık var ve kolumu bile döndüremiyorum. Ben yine de anneme kazayla döküldü desem de inanmadı. Çocuklarımın üzerine yemin ettirince gerçekleri söyledim.

17 yıllık evliyim. Daha önce hep beni döverek darp ediyordu. Biri 15, diğeri 8 yaşında iki çocuğum var. Büyük oğlum Safranbolu'da yatılı yurtta kalıyor. Çocuklarım için sabredip hep üstünü kapatıp kimseye söylemiyordum. Yıllardır zaman zaman hep şiddet uyguluyordu. 'Tansiyon, şeker ve kalp hastalığım var' diyerek işin içinden çıkıyordu. Artık dayanılmaz duruma gelince annem ve ben ayrı ayrı savcılığa suç duyurusunda bulundum ve 1 ay uzaklaştırma aldı. Ben şimdi annemin evinde kalıyorum" dedi.

'İKİ GÜN DOKTORA GÖTÜRÜLMEMİŞ'

Damadı tarafından kaynar su ile haşlanan kızını 2 gün boyunca doktora götürülmediğin söyleyen Pembe Çetin, "Elimde çaydanlık sabaha kadar düşündüm, kendim döksem belli yerlerim yanar. Yukarıdan aşağıya nasıl yanıyor diye sabahlara kadar düşündüm. Olaydan iki gün sonra sağlık ocağına getirmişler. 15 gündür bize de bir şey demedi. Ben anayım. Kayınpederi bana al kızını git diyor. Ben kızımı böylemi verdim bunlara. Kızım bana kazayla oldu diyordu. Ben inanmadım sonra gerçekleri söyledi ve çocuğunun yanında bunu yapıyor. Bunun cezasını en ağır şekilde alması için mücadele edeceğim" diye konuştu.