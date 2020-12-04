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Son dakika haberler... TIR sürerken horon oynadı, ehliyetine el konuldu!

Sakarya'da akılalmaz bir görüntü ortaya çıktı. Kentte direksiyon başında olduğu sırada müzik eşliğinde horon oynayan TIR sürücüsü o anları sosyal medyada paylaşınca ehliyetine el konuldu

Son dakika AKILALMAZ görüntü: TIR sürerken horon oynadı! - Haberler
TIR sürerken horon oynadı!
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DHA

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, TIR sürücüsü B.S., direksiyon başında olduğu sırada çalan müzik eşliğinde horon oynadı. B.S. zaman zaman koltuğun üzerine çıkarken, o anları sosyal medyada paylaştı.

DHA'nın haberine göre, Pamukova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, görüntüler üzerine B.S.´nin sürücü belgesine tam teşekküllü bir hastanenin psikiyatri bölümünde muayene edilerek araç kullanabileceğine yönelik rapor alana kadar el koydu. B.S.´ye ayrıca para cezası kesileceği belirtildi.

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