DHA

Konya'daki hırsızlık olayı, geçen cumartesi günü Meram ilçesi Konevi Mahallesi´nde yaşandı. İddiaya göre, G.Ö., eşyalarının taşınması için bir nakliye firması ile anlaştı. Firma çalışanları G.Ö.'nün adresine gelerek eşyaları taşımaya başladı. G.Ö., taşınma işlemi sürerken, eşine ait 15 bin lira değerindeki pırlanta yüzük ile 335 liranın kayıp olduğunu fark edip, polisi aradı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

DHA'da yer alan habere göre adrese gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, nakliye şirketi çalışanlarının ifadelerine başvurdu. Polis, çalışanlardan Ali A.'nın çelişkili anlatımlarda bulunmasından şüphelendi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Ali A., götürüldüğü polis merkezinde, yüzüğü ve parayı kendisinin aldığını itiraf etti. İfadesinde, "Şeytana uyup, çaldım. Pişmanım" diyen Ali A., yüzük ile parayı polise teslim etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali A., nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.