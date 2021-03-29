Akılalmaz iddia! 90 kişinin PCR testi karıştı 0:00 / 0:00

DHA

Eskişehir’de koronavirüs tedavisi sağlayan üç hastaneden biri olan Şehir Hastanesi’nde geçen perşembe günü 90 kişiye Covid-19 PCR testi yapıldı.

DHA'nın haberine göre, test sonuçlarının bilgisayar programına veri girişi yapılan sistemde iddiaya göre blok halinde tümü negatif ya da pozitif olarak hatalı olarak işaretlendi. Aslında testi negatif olanlara ‘pozitif’ olduğu bilgisi verilirken, ‘negatif’ olanlara ise test sonuçlarının pozitif olduğu bilgisi verildi.

Test sonuçlarının sisteme aktarılmasının ardından Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri, sistem üzerinden PCR testi pozitif çıkanlarla ilgili prosedürü işleterek evlerinde tedavi olacaklara ilaç verdi. Test sonuçlarının hatalı olduğu ise yapılan kontrollerle fark edildi. Filyasyon ekiplerince testi karıştırılan 90 kişi aranarak yanlışlık olduğu ifade edildi. Testi karışan kişilere yeniden test yapılacağı, Eskişehir Valiliği’nin de konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Sosyal medyada testi yanlış çıktığını ifade eden N.S.K., paylaşımda bulunarak, “Bana da yapıldı test yaptılar, önce pozitifsin diye aradılar. 3 saat sonra yanlışlık olmuş negatifsin dediler” ifadelerini kullandı. Babasına ait testin yanlış çıktığını ifade eden M.P. de “Babama da test yaptılar. Akşam Sağlık İl Müdürlüğü’nden mesaj geldi, pozitif diye. Sabah doktoru geldi sonuçlar negatif dedi. Üç gündür hastanede karantinadayız” dedi.

Şehir hastanesinin de konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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